«Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед» не забили голов в матче 5-го тура АПЛ

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» (Борнмут). В качестве главного арбитра выступил Роберт Джонс.

После этой игры «Борнмут» располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с 10 очками. «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками находится на 13-й строчке. На первом месте располагается «Ливерпуль» (15).

В следующем туре «вишни» 27 сентября сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» 28 сентября примут на своём поле лондонский «Арсенал».