Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борнмут — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 21 сентября 2025, счет 0:0, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед» не забили голов в матче 5-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» (Борнмут). В качестве главного арбитра выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

После этой игры «Борнмут» располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с 10 очками. «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками находится на 13-й строчке. На первом месте располагается «Ливерпуль» (15).

В следующем туре «вишни» 27 сентября сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» 28 сентября примут на своём поле лондонский «Арсенал».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android