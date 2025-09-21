Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матч «ПСЖ» с «Марселем» пройдёт в одно время с церемонией вручения «Золотого мяча»

Матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» начнётся в понедельник, 22 сентября, в 21:00 мск. Об этом информирует аккаунт Профессиональной футбольной лиги на своей странице в социальной сети X.

Изначально указанная игра должна была состояться сегодня, 21 сентября, однако она была отменена из-за плохой погоды.

Отметим, что в понедельник, 22 сентября, состоится церемония награждения лучшего футболиста сезона «Золотой мяч» — 2025. В число номинантов попали восемь футболистов «ПСЖ» (вратарь Джанлуиджи Доннарумма, включённый в список, перешёл в «Манчестер Сити»). Нападающий французского гранда Усман Дембеле называется одним из главных претендентов на получение данной награды. Мероприятие начнётся в 22:00 мск.

