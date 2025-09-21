Тренер «Крыльев» Адиев: я парень не капризный, форс-мажор с автобусом принял нормально

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о том, что игроки его команды не смогли добраться на командном автобусе на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я парень не капризный. На такси так на такси. Много проработал в низших лигах, там всякое видел. Был определённый форс-мажор, я его принял нормально», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. В связи с проведением забега в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч на такси.