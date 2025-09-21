Тренер «Крыльев» Адиев: я парень не капризный, форс-мажор с автобусом принял нормально
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о том, что игроки его команды не смогли добраться на командном автобусе на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Я парень не капризный. На такси так на такси. Много проработал в низших лигах, там всякое видел. Был определённый форс-мажор, я его принял нормально», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. В связи с проведением забега в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч на такси.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:30