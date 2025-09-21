Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Адиев: я парень не капризный, форс-мажор с автобусом принял нормально

Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о том, что игроки его команды не смогли добраться на командном автобусе на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Я парень не капризный. На такси так на такси. Много проработал в низших лигах, там всякое видел. Был определённый форс-мажор, я его принял нормально», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. В связи с проведением забега в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч на такси.

