«Арсенал» — «Ман Сити»: Холанд вывел «горожан» вперёд на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Стюарт Атвелл. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте Эрлинг Холнад открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

«Канониры» набрали девять очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Манчестерский клуб заработал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), а «горожане» с аналогичным счётом победили «Манчестер Юнайтед».