Угальде — 1-й игрок «Спартака» с дублем после выхода на замену со времён Ларссона в 2019-м
Костариканский нападающий Манфред Угальде оформил дубль после выхода на замену и стал первым игроком «Спартака» с 2019 года с таким достижением, сообщается в телеграм-канале Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Угальде вышел на замену на старте второго тайма матча 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» и принёс победу команде, забив два мяча. Последним игроком «Спартака», сделавшим дубль после выхода на замену, был Джордан Ларссон в 2019 году в матче с «Локомотивом».
В сезоне-2024/2025 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов, сделал 6 результативных передач и стал лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов).
В сезоне-2025/2026 у 23-летнего костариканца 11 матчей и три гола.
Комментарии
