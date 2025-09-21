Угальде — 1-й игрок «Спартака» с дублем после выхода на замену со времён Ларссона в 2019-м

Костариканский нападающий Манфред Угальде оформил дубль после выхода на замену и стал первым игроком «Спартака» с 2019 года с таким достижением, сообщается в телеграм-канале Opta Sports.

Угальде вышел на замену на старте второго тайма матча 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» и принёс победу команде, забив два мяча. Последним игроком «Спартака», сделавшим дубль после выхода на замену, был Джордан Ларссон в 2019 году в матче с «Локомотивом».

В сезоне-2024/2025 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов, сделал 6 результативных передач и стал лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов).

В сезоне-2025/2026 у 23-летнего костариканца 11 матчей и три гола.