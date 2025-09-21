Скидки
Айнтрахт — Унион, результат матча 21 сентября 2025, счет 3:4, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Унион» переиграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги с семью голами
Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «Унион» (Берлин). Победу со счётом 4:3 одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 4
Унион
Берлин
0:1 Анса – 9'     0:2 Бёрк – 32'     1:2 Узун – 45+3'     1:3 Бёрк – 53'     1:4 Бёрк – 56'     2:4 Узун – 80'     3:4 Буркардт – 87'    

Ильяс Анса на девятой минуте вывел гостей вперёд, Оливер Бёрк на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Джан Узун на 45+3-й минуте отыграл один мяч. На 53-й минуте Бёрк оформил дубль, а на 56-й минуте — хет-трик. Узун оформил дубль на 80-й минуте, Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Унион» находится на 10-й строчке, у этой команды тоже шесть очков.

В следующем туре «орлы» 27 сентября сыграют в гостях «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «железные» 28 сентября примут на своём поле «Гамбург».

