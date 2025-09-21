«Унион» переиграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги с семью голами

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «Унион» (Берлин). Победу со счётом 4:3 одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).

Ильяс Анса на девятой минуте вывел гостей вперёд, Оливер Бёрк на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Джан Узун на 45+3-й минуте отыграл один мяч. На 53-й минуте Бёрк оформил дубль, а на 56-й минуте — хет-трик. Узун оформил дубль на 80-й минуте, Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Унион» находится на 10-й строчке, у этой команды тоже шесть очков.

В следующем туре «орлы» 27 сентября сыграют в гостях «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «железные» 28 сентября примут на своём поле «Гамбург».