«Долетели до Марселя, и нам сообщили, что игры не будет». Сафонов — об отмене матча «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что команда узнала об отмене воскресного матча Лиги 1 с «Марселем» по прилёте в город, где должна была состояться игра.

Матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» пройдёт в понедельник, 22 сентября, начало в 21:00 мск. Изначально указанная игра должна была состояться сегодня, 21 сентября, однако она была отменена из-за плохой погоды.

«Мы долетели до Марселя, и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.

Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение «Золотого мяча», где из нашей команды девять номинантов. Короче, не знаю что будет, мы загрузились в самолёт и готовы вылетать в Париж. Так что по прилёте расскажу всю инфу, что узнаю», — написал Сафонов в телеграм-канале.

В понедельник, 22 сентября, состоится церемония награждения лучшего футболиста сезона «Золотой мяч» — 2025. В число номинантов попали восемь футболистов «ПСЖ» (вратарь Джанлуиджи Доннарумма, включённый в список, перешёл в «Манчестер Сити»). Нападающий французского гранда Усман Дембеле называется одним из главных претендентов на получение данной награды. Мероприятие начнётся в 22:00 мск.