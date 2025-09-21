Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Долетели до Марселя, и нам сообщили, что игры не будет». Сафонов — об отмене матча «ПСЖ»

«Долетели до Марселя, и нам сообщили, что игры не будет». Сафонов — об отмене матча «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что команда узнала об отмене воскресного матча Лиги 1 с «Марселем» по прилёте в город, где должна была состояться игра.

Матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» пройдёт в понедельник, 22 сентября, начало в 21:00 мск. Изначально указанная игра должна была состояться сегодня, 21 сентября, однако она была отменена из-за плохой погоды.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы долетели до Марселя, и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.

Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение «Золотого мяча», где из нашей команды девять номинантов. Короче, не знаю что будет, мы загрузились в самолёт и готовы вылетать в Париж. Так что по прилёте расскажу всю инфу, что узнаю», — написал Сафонов в телеграм-канале.

В понедельник, 22 сентября, состоится церемония награждения лучшего футболиста сезона «Золотой мяч» — 2025. В число номинантов попали восемь футболистов «ПСЖ» (вратарь Джанлуиджи Доннарумма, включённый в список, перешёл в «Манчестер Сити»). Нападающий французского гранда Усман Дембеле называется одним из главных претендентов на получение данной награды. Мероприятие начнётся в 22:00 мск.

Материалы по теме
Официально
Матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» отменён из-за плохих погодных условий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android