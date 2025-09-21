Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался после поражения в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Тренерский штаб «Спартака» находится в поиске: много разных игроков, схем. Чуть ли не в первый раз Маркиньос вышел справа. У «Спартака» очень большие амплитуды выбора, поэтому готовились больше на себя. «Спартак» за счёт контроля посадил нас вниз, добавил атакующих футболистов.

Мы не полные дураки, понимаем ситуацию. Чем ты ближе к своей штрафной против Солари или Барко… Они любой момент развернут и что-то сделают. Надо было поймать баланс в центральной зоне, но «Спартак» лучше контролировал мяч. И нам пришлось сесть. В этой игре мяч не держался у нас так хорошо. Нам недоставало этого», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После девяти матчей чемпионата России самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место.

Материалы по теме
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
