Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался после поражения в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Тренерский штаб «Спартака» находится в поиске: много разных игроков, схем. Чуть ли не в первый раз Маркиньос вышел справа. У «Спартака» очень большие амплитуды выбора, поэтому готовились больше на себя. «Спартак» за счёт контроля посадил нас вниз, добавил атакующих футболистов.

Мы не полные дураки, понимаем ситуацию. Чем ты ближе к своей штрафной против Солари или Барко… Они любой момент развернут и что-то сделают. Надо было поймать баланс в центральной зоне, но «Спартак» лучше контролировал мяч. И нам пришлось сесть. В этой игре мяч не держался у нас так хорошо. Нам недоставало этого», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После девяти матчей чемпионата России самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место.