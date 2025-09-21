«Шанхай» Слуцкого упустил победу над одним из лидеров чемпионата Китая на 90+10-й минуте

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в матче 25-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча в Шанхае завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Шиничи Чань с передачи Вилсона Манафы. У гостей на 90+10-й минуте счёт сравнял Тим Чоу.

Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Чэнду» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей, с 54 очками команда располагается на первой строчке. Вторым идёт «Шанхай Порт» (54 очка).

В следующем туре 26 сентября команда Леонида Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», «Чэнду» в этот же день сыграет в гостях с клубом «Чжэцзян». До конца сезона чемпионата Китая остаётся пять туров.