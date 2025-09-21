«Шанхай» Слуцкого упустил победу над одним из лидеров чемпионата Китая на 90+10-й минуте
Поделиться
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в матче 25-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча в Шанхае завершилась со счётом 1:1.
Китай — Суперлига . 25-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Чэнду
1:0 Чань – 68' 1:1 Тим – 90+10'
В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Шиничи Чань с передачи Вилсона Манафы. У гостей на 90+10-й минуте счёт сравнял Тим Чоу.
Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Чэнду» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей, с 54 очками команда располагается на первой строчке. Вторым идёт «Шанхай Порт» (54 очка).
В следующем туре 26 сентября команда Леонида Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», «Чэнду» в этот же день сыграет в гостях с клубом «Чжэцзян». До конца сезона чемпионата Китая остаётся пять туров.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:30