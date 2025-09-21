Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Чэнду Жунчэн, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, чемпионат Китай по футболу 2025/2026

«Шанхай» Слуцкого упустил победу над одним из лидеров чемпионата Китая на 90+10-й минуте
Комментарии

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в матче 25-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча в Шанхае завершилась со счётом 1:1.

Китай — Суперлига . 25-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Чэнду
1:0 Чань – 68'     1:1 Тим – 90+10'    

В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Шиничи Чань с передачи Вилсона Манафы. У гостей на 90+10-й минуте счёт сравнял Тим Чоу.

Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Чэнду» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей, с 54 очками команда располагается на первой строчке. Вторым идёт «Шанхай Порт» (54 очка).

В следующем туре 26 сентября команда Леонида Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», «Чэнду» в этот же день сыграет в гостях с клубом «Чжэцзян». До конца сезона чемпионата Китая остаётся пять туров.

Материалы по теме
«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Канвону» в матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android