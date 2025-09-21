Мостовой: победа над «Крыльями» ещё раз говорит хейтерам, что у «Спартака» всё впереди

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Победа над «Крыльями» ещё раз говорит тем, кто хейтит Станковича и «Спартак», что всё впереди. Команда уже в пятёрке, в трёх очках от второго места. Поначалу дали фору «Крыльям», а втором тайме загнали в штрафную, они из неё два раза вышли. Я ещё пять туров назад говорил, что по игре «Спартак» не уступает ни одной команде. «Зенит» должны были обыгрывать, если бы не случайность.

Мне понравилось, как псевдоэксперты говорили в перерыве, что Станкович не угадал с составом, «Спартак» никакой. Но так и бывает, что у кого-то получается сразу, у кого-то — нет. Вышел Угальде, все замолчали. Не зря же он стал лучшим бомбардиром в прошлом году. Теперь будут ждать потери очков от «Зенита» или «Краснодара» и в следующем туре будут в тройке, обыграют дома «Пари НН», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: