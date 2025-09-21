«Балтика» — «Ростов»: первые 45 минут матча 9-го тура РПЛ завершились вничью

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» после восьми матчей имеет в своём активе восемь очков и находится на 12-й строчке в таблице.