Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Ростов»: первые 45 минут матча 9-го тура РПЛ завершились вничью

Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» после восьми матчей имеет в своём активе восемь очков и находится на 12-й строчке в таблице.

Новости. Футбол
Все новости

