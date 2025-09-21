Скидки
Главная Футбол Новости

Байер — Боруссия М, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» М избежала поражения в матче Бундеслиги с «Байером», забив на 90+2-й минуте
Комментарии

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Леверкузен) и «Боруссия» (Мёнхенгладбах). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Тилльман – 70'     1:1 Табакович – 90+2'    

На 70-й минуте у хозяев поля забил Малик Тилльман. Харис Табакович на 90+2-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Байер» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с пятью очками. «Боруссия» находится на 17-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «аспириновые» 27 сентября сыграют в гостях с «Санкт-Паули», чёрно-бело-зелёные в тот же день примут на своём поле «Айнтрахт».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм» в 4-м туре Бундеслиги
