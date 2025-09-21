Тренер «Спартака» Сакич высказался о победе в матче с «Крыльями Советов»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.

«Хочу отдать должное и поздравить ребят с победой. Мы рады, потому что часто бывает трудно перевернуть игру. Сегодня ребята это сделали за счёт своего желания и характера.

Я неоднократно говорил, что схемы нам не так важны — важны задачи игроков на поле в каждом конкретном матче. Барко сегодня начинал высоко и хорошо, но при самом начале атак он опускался. Всё зависит от того, какие задачи поставлены перед футболистами в каждой игре. Сегодня мы вышли в четыре защитника — это та схема, которая часто приносила нам пользу», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.