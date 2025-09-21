Тренер «Спартака» Сакич выразил надежду, что у Маркиньоса нет серьёзного повреждения

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался о возможном повреждении нападающего красно-белых Маркиньоса после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Точно не знаем, видимо, у Маркиньоса повреждение. Надеюсь, что там просто сводило мышцу и нет ничего серьёзного», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне бразильский форвард отметился двумя голами в семи встречах, а его команда набрала 15 очков в девяти турах чемпионата России и занимает пятое место в турнирной таблице.