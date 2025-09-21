«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вольфсбург» благодаря голу Адейеми

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Боруссия» (Дортмунд) и «Вольфсбург». Победу со счётом 1:0 одержали чёрно-жёлтые. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Единственный гол в этой встрече забил Карим Адейеми на 20-й минуте.

После этой игры «Боруссия» располагается на второй позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с 10 очками. «Вольфсбург» находится на 12-й строчке с пятью очками.

В следующем туре чёрно-жёлтые 27 сентября сыграют в гостях с «Майнцем», зелёно-белые в тот же день примут на своём поле «РБ Лейпциг».