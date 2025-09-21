Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия Д — Вольфсбург, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:0, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вольфсбург» благодаря голу Адейеми
Комментарии

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Боруссия» (Дортмунд) и «Вольфсбург». Победу со счётом 1:0 одержали чёрно-жёлтые. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Адейеми – 20'    

Единственный гол в этой встрече забил Карим Адейеми на 20-й минуте.

После этой игры «Боруссия» располагается на второй позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с 10 очками. «Вольфсбург» находится на 12-й строчке с пятью очками.

В следующем туре чёрно-жёлтые 27 сентября сыграют в гостях с «Майнцем», зелёно-белые в тот же день примут на своём поле «РБ Лейпциг».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм» в 4-м туре Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android