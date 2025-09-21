Тренер «Спартака» Сакич: Станкович принимал участие в подготовке и определял состав
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о вкладе дисквалифицированного Деяна Станковича в подготовку красно-белых к матчу 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда переиграла «Крыльям Советов» (2:1). Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Станкович принимал участие в подготовке к матчу и определял стартовый состав, но во время матча общаться нам нельзя. И мы этого не делали», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Крылья Советов» набрали 12 очков в сезоне и располагаются на 10-й строчке.
