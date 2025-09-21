Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич объяснил замену Мартинса в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Спартака» Сакич объяснил замену Мартинса в матче с «Крыльями Советов»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал замену полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советом» (2:1). Игрок покинул поле на 46-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Замена Мартинса в матче с «Крыльями Советов» обусловлена тем, что физически он не был полностью готов. У него есть проблемы физического характера, он не может набрать форму. Но Кристофер полностью отдаётся, мы ему благодарны. Схожая ситуация была у Литвинова, Зобнина. Они все не в оптимальной физической форме, но выполнили всё, что мы просили на поле. Это показывает единство команды»», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

