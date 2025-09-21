Тренер «Спартака» Сакич объяснил замену Мартинса в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал замену полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советом» (2:1). Игрок покинул поле на 46-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Замена Мартинса в матче с «Крыльями Советов» обусловлена тем, что физически он не был полностью готов. У него есть проблемы физического характера, он не может набрать форму. Но Кристофер полностью отдаётся, мы ему благодарны. Схожая ситуация была у Литвинова, Зобнина. Они все не в оптимальной физической форме, но выполнили всё, что мы просили на поле. Это показывает единство команды»», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:30