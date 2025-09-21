Тренер «Спартака» Сакич: несогласие с судейскими решениями не приводит ни к чему хорошему

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о работе арбитров в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Мы в клубе разговариваем, обсуждаем все моменты. Несогласие с судейскими решениями ни к чему хорошему не приводит, сегодня мы были спокойнее. В матче с «Крыльями» были судейские моменты, в которые можно углубиться. Но делать этого мы не будем: давайте оставим судей в покое и поговорим о футболе», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.