«Невероятный сценарий». Наиль Умяров — о голе «Крыльев Советов» в ворота «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» высказался о голе самарской команды. Подопечные Магомеда Адиева смогли открыть счёт на шестой минуте встречи, но не удержали преимущество. В результате победу одержали красно-белые со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«С начала матча было понятно, что «Крылья» будут играть в закрытый футбол. Первые минуты у нас было владение, но произошёл какой-то невероятный сценарий во время гола «Крыльев». Но хорошо, что удалось переломить игру и победить», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После девяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
