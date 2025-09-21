Нападающий «Спартака» Угальде прокомментировал дубль в ворота «Крыльев Советов»
Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём дубле в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Мы очень хорошо провели второй тайм, с большой энергией. Думаю, что это позволило мне забить два гола. Это энергия и слаженная работа всей команды. Я забиваю головой за счёт выбор позиции. Сегодня я расположился между двумя игроками соперника, а подача была прекрасной.
Моё игровое время определяет тренер. Со своей стороны я всегда должен быть готов помочь команде, когда это нужно», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
