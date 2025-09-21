Скидки
19:30 Мск
Угальде: Станкович живёт футболом. Эмоции — это то, как он видит игру

Угальде: Станкович живёт футболом. Эмоции — это то, как он видит игру
Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об эмоциональном отношении главного тренера красно-белых Деяна Станковича к своей работе.

«Станкович живёт футболом. Эмоции — это то, как он видит футбол и переживает. Другие ведут себя иначе», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место.

