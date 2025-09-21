Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Угальде: «Крылья» забили неожиданный гол — в такой ситуации непросто что-то изменить

Угальде: «Крылья» забили неожиданный гол — в такой ситуации непросто что-то изменить
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Манфред Угальде вышел на замену на 46-й минуте и оформил дубль.

«Выходить такими же заряженными не всегда просто. Мы начали матч, контролируя мяч, неплохо им распоряжались. Но соперник забил неожиданный гол, и в такой ситуации непросто что-то изменить.

Позиция на поле — не моё решение, я это не определяю. Мне нужно выходить на поле, быть сфокусированным и отдаваться игре», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

