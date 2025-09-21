Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров оценил старт сезона для «Спартака» в РПЛ

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о результатах команды на старте сезона-2025/2026.

«Старт у нас не удался, сейчас мы пытаемся выровнять ситуацию. Мы все вместе хотим добиваться большего», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В первых девяти турах Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков. Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. У «быков» также остаётся одна игра в запасе. В 10-м туре РПЛ «Спартак» примет на своём поле «Пари НН». Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

