Наиль Умяров оценил старт сезона для «Спартака» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о результатах команды на старте сезона-2025/2026.

«Старт у нас не удался, сейчас мы пытаемся выровнять ситуацию. Мы все вместе хотим добиваться большего», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В первых девяти турах Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков. Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. У «быков» также остаётся одна игра в запасе. В 10-м туре РПЛ «Спартак» примет на своём поле «Пари НН». Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.