Угальде не стал отвечать на вопрос о несостоявшемся переходе из «Спартака» в «Фейеноорд»

Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде не стал комментировать слухи о якобы несостоявшемся своём переходе из московского клуба в «Фейеноорд».

«Я не хочу комментировать информацию о моём несостоявшемся переходе в «Фейеноорд». Сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2024/2025 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов, сделал 6 результативных передач и стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами в активе.

В сезоне-2025/2026 у 23-летнего костариканца 11 матчей и три гола.