Игрок «Спартака» Умяров отреагировал на информацию об интересе европейских клубов

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советом» (2:1) высказался о возможном переходе в европейский клуб.

«Ни об интересе, ни о предложениях со стороны европейских клубов я не слышал. У большинства футболиста есть желание уехать играть в Европу», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне футболист красно-белых провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в € 6 млн. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года.