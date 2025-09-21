Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров отреагировал на информацию об интересе европейских клубов
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советом» (2:1) высказался о возможном переходе в европейский клуб.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Ни об интересе, ни о предложениях со стороны европейских клубов я не слышал. У большинства футболиста есть желание уехать играть в Европу», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне футболист красно-белых провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в € 6 млн. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года.

