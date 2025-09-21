Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Умяров: не задевает, что Карпин не вызывает в сборную, — посмотрите, сколько игроков в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о том, что не был вызван в сборную России главным тренером Валерием Карпиным.

— Я не хочу говорить по поводу сборной России. Я в прошлый раз ответил, что мне надо только продолжать работать и ждать вызова. Никак не задевает, что меня не вызывают в сборную. Почему это меня должно задевать? Есть главный тренер, который выбирает состав. Видимо, на данный момент он не видит меня в своей тактической схеме.

— Не хотел бы поговорить с Карпиным?
— Если он изъявит желание, конечно. Почему нет?

— А сам изъявить желание? Спросить, что с тобой не так?
— Посмотрите, сколько футболистов играет в РПЛ. Каждый, кто считает себя потенциальным новичком сборной, должен звонить Валерию Георгиевичу и спрашивать, почему он не в сборной? Это смешно, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

