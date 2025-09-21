Игрок «Спартака» Умяров: не хочется винить судей, мы сами допускаем ошибки
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе арбитров в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Не хочется говорить о судействе. Каждую игру, вы видите, есть моменты, когда мы сами пропускаем, допускаем ошибки и не реализуем свои моменты. Не хочется винить судей», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.
