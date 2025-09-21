Умяров: не знал, что «Крылья» добирались на матч со «Спартаком» на такси

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о проблемах с логистикой у «Крыльев Советов», которые добирались на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми на такси. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

«Честно, не знал, что «Крылья Советов» добирались на матч на такси. Мы добирались на автобусе. Наверное, это решается выбором отеля», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Перед матчем автобус не смог подъехать к отелю, в котором находились игроки «Крыльев Советов», чтобы доставить футболистов на стадион. Причиной этого стало перекрытие дорог в Москве из-за проведения марафона.