Умяров высказался об игре «Спартака» при схеме с четырьмя защитниками

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1) ответил на вопрос о схеме игры красно-белых.

— Насколько долговременный переход «Спартака» на схему с четырьмя защитниками?

— Стабильность зависит от результата. Если вспомнить прошлый сезон, восемь побед подряд были добыты стабильно при схеме с четырьмя защитниками. Сегодня вы видели, что Барко играл слева. Но это не футболист, который должен закрывать линию, поэтому он играл со смещением на середину поля. А Марки играл справа, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.