«Аталанта» трижды забила в первом тайме и обыграла «Торино» в матче Серии А

Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Аталанта» из Бергамо. Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч закончился победой команды Ивана Юрича со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Никола Крстович. Футболист отличился на 30-й минуте. На 34-й минуте форвард Камал Сулемана увеличил преимущество «Аталанты». К концу первого тайма на 38-й минуте Никола Крстович оформил дубль с передачи Камала Сулемана. Во втором тайме игрок «Торино» Дуван Сапата имел шанс огорчить свой бывший клуб, но колумбиец не реализовал пенальти на 73-й минуте.

По итогам этой встречи «Аталанта» с восемью очками после четырёх игр занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-й строчке, заработав четыре очка.