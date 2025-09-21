Скидки
Торино — Аталанта, результат матча 21 сентября 2025, счет 0:3, 4-й тур Серии А

«Аталанта» трижды забила в первом тайме и обыграла «Торино» в матче Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Аталанта» из Бергамо. Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч закончился победой команды Ивана Юрича со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Крстович – 30'     0:2 Сулемана – 34'     0:3 Крстович – 38'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Никола Крстович. Футболист отличился на 30-й минуте. На 34-й минуте форвард Камал Сулемана увеличил преимущество «Аталанты». К концу первого тайма на 38-й минуте Никола Крстович оформил дубль с передачи Камала Сулемана. Во втором тайме игрок «Торино» Дуван Сапата имел шанс огорчить свой бывший клуб, но колумбиец не реализовал пенальти на 73-й минуте.

По итогам этой встречи «Аталанта» с восемью очками после четырёх игр занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-й строчке, заработав четыре очка.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
