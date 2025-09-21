Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Литвинов — о Станковиче: первый раз слышу, чтобы тренера дисквалифицировали на месяц

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича. В первом матче, который пропускал наставник красно-белых, москвичи победили «Крылья Советов» со счётом 2:1 в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Что касается дисквалификации Станковича, не мы выбираем количество матчей. В первый раз слышу, чтобы тренера дисквалифицировали на месяц. Но у нас разбирающиеся люди, пусть они и решают», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) принято решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

