Защитник «Спартака» Литвинов: тяжело, когда владеешь инициативой, а забивает соперник

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.

«Самое важное, что выиграли. Понятно, что в первом тайме не реализовали свой один момент. Всегда тяжело, когда владеешь инициативой, а соперник забивает свой единственный момент. Уже потом мы пытались вскрыть эту низкую оборону. В целом все ребята — молодцы. На второй тайм вышли энергично и забили быстрый гол. После этого мяча появился напор. Уже после игры будет разбор, будем смотреть, что было не так», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Крылья Советов» набрали 12 очков в сезоне и располагаются на 10-й строчке.