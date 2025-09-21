Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Литвинов: тяжело, когда владеешь инициативой, а забивает соперник

Аудио-версия:
Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Самое важное, что выиграли. Понятно, что в первом тайме не реализовали свой один момент. Всегда тяжело, когда владеешь инициативой, а соперник забивает свой единственный момент. Уже потом мы пытались вскрыть эту низкую оборону. В целом все ребята — молодцы. На второй тайм вышли энергично и забили быстрый гол. После этого мяча появился напор. Уже после игры будет разбор, будем смотреть, что было не так», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Крылья Советов» набрали 12 очков в сезоне и располагаются на 10-й строчке.

