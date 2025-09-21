Игрок «Спартака» Литвинов: Станкович всегда на связи со штабом, мы должны биться за него

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отсутствии дисквалифицированного главного тренера команды Деяна Станковича в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
— Насколько не хватало Станковича на бровке?
— Он всегда на связи с нами и тренерским штабом. Мы понимаем, что он требует от нас. Понятно, что чувствуешь его эмоциональность и поддержку. Но сейчас понимаем: если его нет там, мы всё равно должны биться, в том числе и за него, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Ранее Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).