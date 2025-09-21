Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о самочувствии Маркиньоса после полученной травмы
Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий относительно самочувствия нападающего красно-белых Маркиньоса после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Не знаю, что с Маркиньосом. Врачи посмотрят его и скажут, что с ним. Мы с ним общались, у него болит нога. Пусть проведут обследование, а там всё будет понятно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В нынешнем сезоне бразильский форвард отметился двумя голами в семи встречах, а его команда набрала 15 очков в девяти турах чемпионата России и занимает пятое место в турнирной таблице.
