Литвинов не согласился, что «Спартак» плохо провёл первый тайм матча с «Крыльями»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 9-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
— Как «Спартаку» играть с первой минуты матча так же, как с 46-й, заряженными?
— Не соглашусь. С первых минут матча мы очень хорошо двигали и контролировали мяч, а также владели инициативой. Мы пропустили нелепый гол, поэтому так вышло. Все ребята были заряженными, поэтому не могу сказать, что первый тайм был провальным. До этого после прошлых матчей я говорил, что мы сыграли тайм не в нашем стиле и скомканно. Но сегодня всё было хорошо, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
