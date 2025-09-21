Литвинов не согласился, что «Спартак» плохо провёл первый тайм матча с «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 9-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

— Как «Спартаку» играть с первой минуты матча так же, как с 46-й, заряженными?

— Не соглашусь. С первых минут матча мы очень хорошо двигали и контролировали мяч, а также владели инициативой. Мы пропустили нелепый гол, поэтому так вышло. Все ребята были заряженными, поэтому не могу сказать, что первый тайм был провальным. До этого после прошлых матчей я говорил, что мы сыграли тайм не в нашем стиле и скомканно. Но сегодня всё было хорошо, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.