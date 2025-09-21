Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Литвинов не согласился, что «Спартак» плохо провёл первый тайм матча с «Крыльями»

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 9-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

— Как «Спартаку» играть с первой минуты матча так же, как с 46-й, заряженными?
— Не соглашусь. С первых минут матча мы очень хорошо двигали и контролировали мяч, а также владели инициативой. Мы пропустили нелепый гол, поэтому так вышло. Все ребята были заряженными, поэтому не могу сказать, что первый тайм был провальным. До этого после прошлых матчей я говорил, что мы сыграли тайм не в нашем стиле и скомканно. Но сегодня всё было хорошо, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

