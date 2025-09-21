Скидки
Главная Футбол Новости

Наумов: Станкович давно сознательно шёл к такому наказанию, он уже не изменится

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист был отстранён от матчей Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России на месяц.

«Станкович давно сознательно шёл к такому наказанию. Уже всем давно говорим, что он мешает «Спартаку» своей импульсивностью. Он публичный человек, поэтому ему недопустима вседозволенность. Но Станкович уже не изменится — он всю жизнь был таким. Либо нужно мириться с этим, либо расставаться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года с сербским специалистом был продлён контракт до лета 2027 года.

