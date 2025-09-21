Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Три очка взяли, и слава богу». Валерий Карпин — о победе «Динамо» над «Оренбургом» в РПЛ

«Три очка взяли, и слава богу». Валерий Карпин — о победе «Динамо» над «Оренбургом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом» (3:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил качество газона на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

— Насколько вы остались довольны увиденным на поле? Как вам состояние газона?
— Состояние газона было как всегда. То, что он непривычный, – все это знают и готовятся к этому. Три очка взяли, и слава богу. На этом газоне играли правильно, поэтому и результат есть, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» довело количество набранных очков в РПЛ до 12 и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 13-й строчке с семью очками в девяти играх.

Материалы по теме
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Видео
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android