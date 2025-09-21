«Три очка взяли, и слава богу». Валерий Карпин — о победе «Динамо» над «Оренбургом» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом» (3:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил качество газона на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

— Насколько вы остались довольны увиденным на поле? Как вам состояние газона?

— Состояние газона было как всегда. То, что он непривычный, – все это знают и готовятся к этому. Три очка взяли, и слава богу. На этом газоне играли правильно, поэтому и результат есть, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» довело количество набранных очков в РПЛ до 12 и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 13-й строчке с семью очками в девяти играх.