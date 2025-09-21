Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Экс-президент «Локомотива» Наумов: во Второй лиге Сычёв и в 41 год спокойно сыграет

Экс-президент «Локомотива» Наумов: во Второй лиге Сычёв и в 41 год спокойно сыграет
Аудио-версия:
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможное возобновление карьеры экс-нападающего железнодорожников Дмитрия Сычёва.

«Я очень любил Димку Сычёва, когда мы вместе работали в «Локомотиве». Это очень интересный и своеобразный парень. С одной стороны, был открытый, а с другой — зажатый и скрытый в коллективе, как сыч. Я считаю, что во Второй лиге Сычёв и в 41 год, если потренируется, спокойно сыграет. В матчах Второй лиги ничего особенного нет, поэтому мастер, как Сычёв, может сыграть. Может, сначала он сыграет не полностью, а несколько минут. Но когда выходит такой футболист, он двумя-тремя пасами и касаниями может усилить уверенность команды. Я не исключаю вариант его возвращения в футбол, тем более он занимается другими видами спорта», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, бывший футболист, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», может вернуться на поле в качестве игрока в составе своего клуба.

