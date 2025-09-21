Главный тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Вероной»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор после матча 4-го тура Серии А с «Вероной», в котором его команда сыграла вничью со счётом 1:1, высказался о результате встречи.

«Я заметил, что команда сегодня устала. Нам не хватало энергии, и мы были не так свежи, как следовало бы, но я не могу винить ребят, как тех, кто вышел в стартовом составе, так и тех, кто вышел на замену. «Верона» играла хорошо, тщательно готовилась в течение недели к этому матчу и уверенно контролировала пространство на протяжении всей игры.

Консейсау? Шику сегодня провёл отличный матч. Камбьязо и Йылдыз? Они хорошо взаимодействуют, у них много навыков, и они знают, когда нужно оставаться рядом, а когда уступать друг другу больше пространства. В этом смысле они могут свободно меняться, в зависимости от момента игры. Теперь мы засучим рукава и подумаем о следующей игре с «Аталантой», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

После этой игры туринцы поднялись на первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в 5-м туре чемпионата Италии 27 сентября.