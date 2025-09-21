Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Вероной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор после матча 4-го тура Серии А с «Вероной», в котором его команда сыграла вничью со счётом 1:1, высказался о результате встречи.

Италия — Серия А . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Консейсау – 19'     1:1 Орбан – 44'    

«Я заметил, что команда сегодня устала. Нам не хватало энергии, и мы были не так свежи, как следовало бы, но я не могу винить ребят, как тех, кто вышел в стартовом составе, так и тех, кто вышел на замену. «Верона» играла хорошо, тщательно готовилась в течение недели к этому матчу и уверенно контролировала пространство на протяжении всей игры.

Консейсау? Шику сегодня провёл отличный матч. Камбьязо и Йылдыз? Они хорошо взаимодействуют, у них много навыков, и они знают, когда нужно оставаться рядом, а когда уступать друг другу больше пространства. В этом смысле они могут свободно меняться, в зависимости от момента игры. Теперь мы засучим рукава и подумаем о следующей игре с «Аталантой», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

После этой игры туринцы поднялись на первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в 5-м туре чемпионата Италии 27 сентября.

Материалы по теме
«Ювентус» потерял очки в матче 4-го тура Серии А с «Вероной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android