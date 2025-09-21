Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Валерий Карпин высказался о турнирном положении московского «Динамо»

Валерий Карпин высказался о турнирном положении московского «Динамо»
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал турнирное положение бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге после девяти проведённых матчей. Команда располагается на восьмом месте в таблице.

«Позитив даёт скорее не место в таблице, а последние игры с точки зрения результата – и кубковый матч с «Сочи» и даже со «Спартаком». Если убрать, как и сегодня, необязательные пропущенные голы, то будет ещё лучше», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В среду, 17 сентября, «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победа над «Оренбургом» (3:1) в 9-м туре РПЛ позволила команде подняться на седьмое место в таблице. Позднее «Спартак» обошёл «Динамо», победив «Крылья Советов» (2:1).

