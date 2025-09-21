«Астон Вилла» забила первый гол в нынешнем сезоне АПЛ в 5-м туре
«Астон Вилла» впервые отметилась голом в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 в матче 5-го тура с «Сандерлендом». Подопечные Унаи Эмери играли в большинстве с 33-й минуты встречи, но всё равно не смогли победить, сыграв вничью со счётом 1:1.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 67' 1:1 Изидор – 75'
Удаления: Мандава – 33' / нет
Первый гол команды из Бирмингема в сезоне АПЛ забил защитник Мэтти Кэш. Футболист отличился на 67-й минуте. В предыдущих четырёх турах «Астон Вилла» не забила ни одного гола, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ с тремя очками.
Ранее «Вилла» открыла счёт своим голам во всех турнирах в матче 1/16 финала Кубка лиги с лондонским «Брентфордом». При этом встреча закончилась победой «пчёл» со счётом 1:1, 4:2 пен.
