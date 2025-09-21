Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» забила первый гол в нынешнем сезоне АПЛ в 5-м туре

«Астон Вилла» забила первый гол в нынешнем сезоне АПЛ в 5-м туре
Комментарии

«Астон Вилла» впервые отметилась голом в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 в матче 5-го тура с «Сандерлендом». Подопечные Унаи Эмери играли в большинстве с 33-й минуты встречи, но всё равно не смогли победить, сыграв вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 67'     1:1 Изидор – 75'    
Удаления: Мандава – 33' / нет

Первый гол команды из Бирмингема в сезоне АПЛ забил защитник Мэтти Кэш. Футболист отличился на 67-й минуте. В предыдущих четырёх турах «Астон Вилла» не забила ни одного гола, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ с тремя очками.

Ранее «Вилла» открыла счёт своим голам во всех турнирах в матче 1/16 финала Кубка лиги с лондонским «Брентфордом». При этом встреча закончилась победой «пчёл» со счётом 1:1, 4:2 пен.

Материалы по теме
Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android