«Астон Вилла» забила первый гол в нынешнем сезоне АПЛ в 5-м туре

«Астон Вилла» впервые отметилась голом в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 в матче 5-го тура с «Сандерлендом». Подопечные Унаи Эмери играли в большинстве с 33-й минуты встречи, но всё равно не смогли победить, сыграв вничью со счётом 1:1.

Первый гол команды из Бирмингема в сезоне АПЛ забил защитник Мэтти Кэш. Футболист отличился на 67-й минуте. В предыдущих четырёх турах «Астон Вилла» не забила ни одного гола, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ с тремя очками.

Ранее «Вилла» открыла счёт своим голам во всех турнирах в матче 1/16 финала Кубка лиги с лондонским «Брентфордом». При этом встреча закончилась победой «пчёл» со счётом 1:1, 4:2 пен.