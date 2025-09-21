«Арсенал» в компенсированное время смог уйти от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

На девятой минуте Эрлинг Холнад открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Габриэл Мартинелли на 90+3-й минуте забил ответный мяч.

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке.

В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли», «канониры» 28 сентября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».