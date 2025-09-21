Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Манчестер Сити, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» в компенсированное время смог уйти от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
Комментарии

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

На девятой минуте Эрлинг Холнад открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Габриэл Мартинелли на 90+3-й минуте забил ответный мяч.

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке.

В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли», «канониры» 28 сентября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»
