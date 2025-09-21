Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Ростов, результат матча 21 сентября 2025, счет 0:0, 9-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт встречи — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
