«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт встречи — 0:0.

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.