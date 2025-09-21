«От опытного футболиста такого не ожидаешь». Руни — об удалении Каземиро в игре с «Челси»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал удаление полузащитника команды Каземиро в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Это глупо и недальновидно для столь опытного футболиста. «Манчестер Юнайтед» всецело управлял ходом встречи, и если изучить этот эпизод, то можно понять, что не было никакой необходимости так нарушать правила. «Челси» оставался в меньшинстве, да, условия были непростыми, поле влажное и скользкое, но всё равно — это глупое предупреждение.

Да, он сыграл в мяч, но после этого руками потащил соперника вниз. От опытного футболиста подобного не ожидаешь, и это могло стоить «Манчестер Юнайтед» результата — к счастью, обошлось, но это слегка наивно. Меня самого удаляли несколько раз, но не в подобных моментах.

Первая жёлтая карточка Каземиро? Полагаю, он умеет играть только в подобном стиле. Он целеустремлённый, играет на опережение, старается вступать в борьбу и идти в жёсткие единоборства, однако в данном эпизоде можно было проявить и меньше эмоций.

Его второе предупреждение было действительно очень глупым. Последнее, что следует предпринимать в такой ситуации, — это уравнивать составы. По словам Рубена [Аморима], Каземиро всё прекрасно понял и потом попросил прощения. Можно сказать, они смогли выйти сухими из воды», — сказал Руни в интервью BBC.