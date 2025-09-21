Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От опытного футболиста такого не ожидаешь». Руни — об удалении Каземиро в игре с «Челси»

«От опытного футболиста такого не ожидаешь». Руни — об удалении Каземиро в игре с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал удаление полузащитника команды Каземиро в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Это глупо и недальновидно для столь опытного футболиста. «Манчестер Юнайтед» всецело управлял ходом встречи, и если изучить этот эпизод, то можно понять, что не было никакой необходимости так нарушать правила. «Челси» оставался в меньшинстве, да, условия были непростыми, поле влажное и скользкое, но всё равно — это глупое предупреждение.

Да, он сыграл в мяч, но после этого руками потащил соперника вниз. От опытного футболиста подобного не ожидаешь, и это могло стоить «Манчестер Юнайтед» результата — к счастью, обошлось, но это слегка наивно. Меня самого удаляли несколько раз, но не в подобных моментах.

Первая жёлтая карточка Каземиро? Полагаю, он умеет играть только в подобном стиле. Он целеустремлённый, играет на опережение, старается вступать в борьбу и идти в жёсткие единоборства, однако в данном эпизоде можно было проявить и меньше эмоций.

Его второе предупреждение было действительно очень глупым. Последнее, что следует предпринимать в такой ситуации, — это уравнивать составы. По словам Рубена [Аморима], Каземиро всё прекрасно понял и потом попросил прощения. Можно сказать, они смогли выйти сухими из воды», — сказал Руни в интервью BBC.

Материалы по теме
«Он переживает больше всех». Аморим поддержал Каземиро, удалившегося в матче с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android