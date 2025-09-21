Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: игроки «Спартака» в игре с «Крыльями» были слишком возбуждены и без Станковича

Непомнящий: игроки «Спартака» в игре с «Крыльями» были слишком возбуждены и без Станковича
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Матч «Спартак» — «Крылья Советов» показал, что футболисты красно-белых были слишком возбуждены и напряжены и без Станковича, поэтому пропустили быстрый гол. Им следует играть более спокойно, тогда они покажут свой потенциал. Но сейчас футболисты «Спартака» зажимают сами себя. Мне кажется, что дисквалификация Станковича пойдёт команде на пользу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android