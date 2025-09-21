Непомнящий: игроки «Спартака» в игре с «Крыльями» были слишком возбуждены и без Станковича

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1.

«Матч «Спартак» — «Крылья Советов» показал, что футболисты красно-белых были слишком возбуждены и напряжены и без Станковича, поэтому пропустили быстрый гол. Им следует играть более спокойно, тогда они покажут свой потенциал. Но сейчас футболисты «Спартака» зажимают сами себя. Мне кажется, что дисквалификация Станковича пойдёт команде на пользу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.