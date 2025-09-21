Скидки
Главная Футбол Новости

Мальорка — Атлетико Мадрид, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» и «Мальорка» сыграли вничью в Ла Лиге в матче с пенальти и удалением
Комментарии

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Итоговый счёт игры — 1:1.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Галлахер – 79'     1:1 Мурики – 85'    
Удаления: нет / Сёрлот – 72'

На 14-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не реализовал пенальти. На 72-й минуте форвард «матрасников» Александр Сёрлот получил прямую красную карточку. На 79-й минуте полузащитник Конор Галлахер вывел гостей вперёд. На 85-й минуте нападающий «Мальорки» Ведат Мурики сравнял счёт.

«Атлетико» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками в пяти играх. «Мальорка» набрала второе очко и располагается на 19-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
