«Атлетико» и «Мальорка» сыграли вничью в Ла Лиге в матче с пенальти и удалением

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Итоговый счёт игры — 1:1.

На 14-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не реализовал пенальти. На 72-й минуте форвард «матрасников» Александр Сёрлот получил прямую красную карточку. На 79-й минуте полузащитник Конор Галлахер вывел гостей вперёд. На 85-й минуте нападающий «Мальорки» Ведат Мурики сравнял счёт.

«Атлетико» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками в пяти играх. «Мальорка» набрала второе очко и располагается на 19-й строчке.