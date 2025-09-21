Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» — флагман нашего футбола». Тренер «Краснодара» Мусаев — перед матчем 9-го тура РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед матчем 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
«Важная игра. «Зенит» — второй, мы первые были в прошлом сезоне, до этого они шесть раз брали чемпионство. «Зенит» — флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. Но за эту игру дают такие же три очка, как и за другие.

Что касается Кордобы, он 70 минут сыграл в матче Кубка России. Думаю, он в нормальном боевом состоянии. Центральные защитники — это то, что мы меньше всего подвергаем ротации, только вынужденные изменения. Коста и Тормена в прошлом сезоне провели почти полностью вдвоём. Сейчас выходит Жубал, его процесс адаптации продолжается, но он игрок очень высокого уровня. Мы много разговариваем, тренируемся. Надеюсь, всё будет хорошо.

Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

