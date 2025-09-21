Тренер «Зенита» Семак объяснил выбор Соболева в стартовый состав на игру с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопросы о нападающем Александре Соболеве и полузащитнике Венделе. Встреча состоится сегодня, 21 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'
— Чем обусловлен выбор Александра Соболева? И как себя чувствует Вендел?
— Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел — очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.
Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.
Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:40
-
19:40
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:14
-
19:11
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:57