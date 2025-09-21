Тренер «Зенита» Семак объяснил выбор Соболева в стартовый состав на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопросы о нападающем Александре Соболеве и полузащитнике Венделе. Встреча состоится сегодня, 21 сентября.

— Чем обусловлен выбор Александра Соболева? И как себя чувствует Вендел?

— Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел — очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.

Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.

Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».