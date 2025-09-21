Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Валерий Непомнящий: если Акинфеев вдруг ошибся, то и Зайнутдинову можно

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результативной ошибке защитника московского «Динамо» Бактиёра Зайнутдинова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

«Зайнутдинову нужно вернуться на свой уровень, на котором он играл в ЦСКА. Это хороший футболист, который будет полезен «Динамо», хотя он играет не на своей позиции. Что касается его результативной ошибки, если Акинфеев вдруг ошибся, значит, и Зайнутдинову можно. Футбол без ошибок не бывает — не надо на них сильно обращать внимание», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1). Мяч, забитый после неточной передачи голкипера на седьмой минуте, остался единственным в игре.

«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
