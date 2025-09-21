«Балтика» не проиграла в девяти стартовых турах и установила рекорд для новичков РПЛ

Калининградская «Балтика» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» сыграла вничью со счётом 0:0. Тем самым команда Андрея Талалаева не проиграла ни в одном матче на старте сезона, установив рекорд для новичков высшего дивизиона чемпионата России. Ещё ни одна команда не избегала поражений в первых девяти турах при повышении из второго дивизиона. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Предыдущий рекорд принадлежал «Соколу» в сезоне-2001. Саратовский клуб не проигрывал в первых восьми матчах, после чего был разгромлен московским «Торпедо» — 2:6.

«Балтика» набрала 17 очков в текущем розыгрыше РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.